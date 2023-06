Tomás Araújo desvaloriza desgaste dos sub-21 no Europeu

A seleção portuguesa de sub-21 ambiciona responder com dedicação ao gradual desgaste físico e emocional provocado pela realização do Europeu m pouco mais de duas semanas, garante Tomás Araújo.

“Não acho que isso seja sequer um problema, pois estamos a defender Portugal e esse é o sonho que todos têm desde criança. É claro que vão existir algumas mazelas físicas de jogo para jogo, mas a nossa vontade irá sempre superar isso”, assumiu o defesa central, que esteve cedido pelo Benfica ao Gil Vicente em 2022/23, em conferência de imprensa.

A equipa comandada por Rui Jorge treinou esta sexta-feira pela última vez no relvado secundário do Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, capital da Geórgia, e viaja de comboio a meio da tarde para Kutaisi, onde enfrentará a Inglaterra, campeã em 1982 e 1984, nos quartos de final.

“Vimos dois jogos deles e sabemos das suas mais-valias, mas iremos focar-nos mais em nós. É uma seleção que joga muito bem, mas também temos as nossas armas e vamos fazer tudo para passar. Não nos cabe dizer se somos ou não favoritos. Teremos de mostrar o nosso trabalho dentro de campo e aí é que se provará quem são os favoritos”, analisou.

Portugal, que foi segundo classificado do Grupo A, encara a Inglaterra, vencedora invicta do grupo C, no domingo, a partir 17h00, no Estádio Ramaz Shengelia, em Kutaisi, na Geórgia, no terceiro encontro da próxima fase da competição.

“Possível influência da primeira fase nos ‘quartos’? Acho que são coisas completamente diferentes. Sabemos que o mínimo erro agora vai ter influência no resultado. Por isso, a equipa que jogar melhor, criar mais oportunidades e fizer golos, passa”, observou Tomás Araújo, de 21 anos, esperando ver os lusos com “mais confiança e segurança com bola”.

Depois de vitórias sobre República Checa e Israel, ambas por 2-0, os ingleses repetiram esse resultado diante da Alemanha, na quarta-feira, num jogo em que pouparam alguns titulares, mas ainda contribuíram para a ‘queda’ da tricampeã e atual detentora do cetro, que tinha derrotado a equipa das "quinas" na final da edição de 2021 (1-0), na Eslovénia.

“Não podemos dizer que assusta, porque sabemos que eles têm qualidade, assim como nós. Vai ser uma partida muito difícil e sabemos claramente que nos irão pressionar alto, mas o espaço acaba sempre por existir. Só temos de o aproveitar e fazer golos”, vincou.

Portugal apurou-se pela terceira vez nas últimas cinco edições para a fase a eliminar do Europeu de sub-21 e é um dos seis pretendentes à conquista de uma das três vagas de acesso aos Jogos Olímpicos Paris2024, que podem ficar decididas já no fim de semana.

“Sem dúvida, os Jogos Olímpicos também são um objetivo nosso, mas sabemos que, se ganharmos o Europeu, que é a meta principal, estaremos lá de certeza”, estimou Tomás Araújo, almejando um inédito cetro depois das derrotas nas finais de 1994, 2015 e 2021.

Sentindo “maior alívio e felicidade” pela passagem no Grupo A, o defesa falou da derrota na estreia com a anfitriã Geórgia (2-0), na qual esteve envolvido nos dois golos sofridos e foi expulso, perdendo a titularidade para André Amaro nos dois encontros subsequentes.

“É o futebol. São jogos que acontecem, apesar de que, na minha opinião, houve falta no primeiro golo. Depois, na altura da expulsão, estávamos a tentar o tudo por tudo. Os dias seguintes foram um pouco difíceis, mas senti sempre o apoio da equipa toda”, terminou.