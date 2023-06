Roberto Martinez. “Precisamos de tempo para ser uma equipa que possa ganhar um torneio”

O selecionador de futebol, Roberto Martinez, pede tempo para “ser uma equipa que possa ganhar um torneio”, mas elogia os jogadores que têm muito talento.

Em entrevista ao Canal 11, Roberto Martinez fez um balanço dos primeiros seis meses de trabalho: “Estou muito satisfeito com os valores, jogadores que compõem uma equipa com valores, de querer melhorar, de respeito. Precisamos de tempo para ser uma equipa que possa ganhar um torneio”.

O técnico espanhol elogiou o “plantel” que tem ao dispor: “Temos jogadores com boa experiência, é uma mistura de miúdos com muito talento e jogadores com muita experiência. O balneário é que dá um sentimento de poder trabalhar bem, de ganhar jogos, de sofrer, que é importante e pessoa que pessoas que conhecem a importância de jogar para a seleção."

Martinez garante ainda que a lista de selecionáveis continua aberta para novidades no futuro.

"Eu acho que é importante ter a porta aberta, para o sonho de um jogador português jogar pela seleção. Mas, agora, trabalhamos com um grupo mais reduzido, porque precisamos de melhorar, de ter dinâmicas que com os jogos melhoram. Mas acompanhamos os jogadores que podem jogar pela seleção e ter espaço para novas escolhas é sempre importante."

Nas primeiras três partidas do apuramento para o Euro 2024, a equipa das quinas atuou com três centrais, mas Roberto Martinez admite alterar consoante as necessidades. O importante é “ser uma equipa com flexibilidade tática”.