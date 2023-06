Portugal defronta Inglaterra para “perceber em que patamar está" antes do Mundial

O jogo particular de Portugal com Inglaterra, este sábado, em Milton Keynes, perto de Londres, vai ser um bom teste antes do Mundial feminino de futebol, afirmou o selecionador Francisco Neto.

Antecipando um "jogo de elevado grau de dificuldade", com uma equipa que vai lutar pelos lugares cimeiros do torneio, o técnico entende que o desafio com as atuais campeãs europeias vai permitir testar a capacidade das portuguesas de manter a bola sob pressão.

"Normalmente, só nestes grandes testes é que conseguimos perceber a nossa capacidade para ter bola sob pressão", afirmou na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

Neto salientou que "as equipas de topo são as equipas que melhor conseguem gerir esses aspetos" e que Portugal tem vindo a melhorar nesse parâmetro.

"Temos vindo a crescer, mas sabemos que não estamos onde temos de estar e onde queremos estar", admitiu.

O jogo de sábado, referiu, vai permitir "perceber em que patamar" Portugal está e perceber, "porque eles vão acontecer, quais são os erros" que a equipa vai cometer e que terá de melhorar.

"Aconteça o que acontecer amanhã, não seremos os melhores do mundo nem seremos os piores do mundo, independente do resultado. Queremos é ser competitivos, crescer nas nossas ideias e perceber o que temos de melhorar", salientou.

O encontro entre Portugal e a Inglaterra está agendado para as 15h15 no Estádio MK, em Milton Keynes, a 70 quilómetros de Londres.

Viajaram todas 23 convocadas portuguesas para a primeira participação de Portugal num Campeonato do Mundo, bem como a defesa Alícia Correia, chamada pelo selecionador Francisco Neto para o estágio.

No entanto, Fátima Pinto não treinou e Sílvia Rebelo fez trabalho condicionado.

Portugal nunca venceu a seleção inglesa, com a qual disputou nove encontros, tendo somado sete derrotas e dois empates, com quatro golos marcados e 23 sofridos.

Inglaterra tem somado vitórias, tendo sido derrotada apenas pelo Brasil e Austrália desde que a selecionadora Sarina Wiegman assumiu o cargo, em setembro de 2021.

A defesa-central titular da seleção inglesa e do Chelsea, Millie Bright, é baixa de peso nas “Lionesses”. A internacional de 29 anos é atualmente capitã em substituição da lesionada Leah Williamson.

O Campeonato Mundial de Futebol Feminino 2023 vai ser disputado na Nova Zelândia e na Austrália, entre os dias 20 de julho e 20 de agosto.

Portugal vai competir no Grupo E, no qual enfrenta os Países Baixos (23 de julho), finalistas na última edição da competição, em 2019, o Vietname (27) e os Estados Unidos (1 de agosto), atuais campeões do mundo.