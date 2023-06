Portugal termina a época no nono lugar do "ranking" FIFA

Portugal termina a época no nono lugar do "ranking" de seleções masculinas da FIFA, segundo a atualização desta quinta-feira.

Na última janela internacional, em que venceu Bósnia e Herzegovina (3-0) e Islândia (1-0), no apuramento para o Euro 2024, a seleção portuguesa acumulou 11,03 pontos, que a ajudam a segurar o nono lugar.

Portugal está a 8,33 pontos da Itália, oitava classificada da hierarquia mundial da FIFA e semifinalista da Liga das Nações (LN), e 14,8 acima da Espanha, décima, que conquistou a prova europeia de seleções.

O "ranking" é liderado pela Argentina, com a França em segundo e o Brasil em terceiro. Há quatro mexidas no "top-10": a Inglaterra sobe ao quarto posto, por troca com a Bélgica, que desce a quinta; a Croácia, finalista vencida da LN, ultrapassa os Países Baixos na sexta posição. Os neerlandeses, derrotados nas meias-finais, caem para sétimo.

Às portas do "top-10" estão os Estados Unidos da América, que conquistaram a Liga das Nações da CONCACAF e estão, agora, em 11.º. A Alemanha continua em queda livre e já só é a 15.ª melhor do mundo.