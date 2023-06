Portugal está "pronto" para derrubar a invicta Inglaterra

Portugal requer superação para bater a invicta Inglaterra nos quartos de final do Europeu de sub-21, garante André Amaro.

O central do Vitória de Guimarães avisa os atuais vice-campeões para a capacidade dos vencedores do torneio em 1982 e 1984.

“Da nossa parte, teremos uma equipa como ainda não tivemos [na prova] e em busca de mostrar toda a sua qualidade. Queremos ter a bola, explorar os pontos fracos do opositor e deixar em campo aquilo que nos tem caracterizado. Acima de tudo, temos tido bastante espírito de grupo. Além da qualidade, esse é um dos pontos fortes que nos conduziu até aqui”, frisa Amaro, de 20 anos, em conferência de imprensa.

Portugal, que foi segundo classificado do Grupo A, encara a Inglaterra, vencedora invicta do C, no domingo, a partir das 17h00, no Estádio Ramaz Shengelia, em Kutaisi, na Geórgia, nos quartos de final.

“Encontraremos uma Inglaterra muito forte, que venceu os três jogos do seu grupo e tem jogadores móveis na frente. Vamos ter de estar bem atentos e prepararmo-nos para essa situação, mas esta equipa estará pronta. Como o mister [Rui Jorge] já disse, ainda não demonstrámos toda a nossa qualidade, mas sinto que temos vindo a crescer”, analisa.

"Não fugimos do sonho"



Portugal apurou-se pela terceira vez nas últimas cinco edições para a fase a eliminar do Euro sub-21 e volta a estar integrado no lote de oito finalistas. Amaro admite que seguir em frente aligeirou o ambiente.



“A cara de quem ganha não é igual à de quem perde, mas tentamos sempre manter um equilíbrio. Não somos os melhores quando ganhamos, nem já éramos os piores quando perdemos. Agora, é normal haver mais sorrisos e o grupo estar mais leve, pois sentimos que nos saiu algum peso de cima por termos passado aos quartos de final”, refere.

André Amaro destaca o "orgulho" de competir num Europeu, mas também a "responsabilidade" de quem representa um país que sonha com superar as finais perdidas em 1994, 2015 e 2021, e ser campeão.

“Quero estar à altura em cada partida. Pensamos jogo a jogo, mas não fugimos desse sonho”, afiança o defesa da seleção de sub-21.

Portugal disputa com a Inglaterra a passagem às meias-finais do Europeu no domingo, às 17h00, no Estádio Ramaz Shengelia.