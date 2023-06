Maria Alagoa chamada para ajudar à preparação da Seleção

A Seleção feminina convocou Maria Alagoa, centrocampista do Florida State University, para substituir Joana Martins, do Sporting, dispensada por lesão.

Maria Alagoa, que se estreia na equipa principal, está, juntamente com Alícia Correia, do Sporting, num lote extra de jogadoras, que não vai ao Mundial, mas que está a ajudar na preparação.

O Mundial vai decorrer de 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e Nova Zelândia. A partida para a Nova Zelândia está marcada para 10 de julho.

A equipa das quinas ainda vai defrontar a Inglaterra e a Ucrânia, dia 7, no Bessa, antes do início do evento.