Avançadas portuguesas estão prontas para a responsabilidade do golo no Mundial

Diana Silva garante que as avançadas da seleção nacional trabalham e estão prontas para a responsabilidade de marcar golos no Mundial.

Em declarações aos jornalistas, esta quinta-feira, à margem de mais um treino de preparação para a inédita presença na fase final de um Campeonato do Mundo, a ponta de lança do Sporting afiança que todas as jogadoras estão "muito entusiasmadas para o que aí vem".

"Nós, avançadas temos sempre essa responsabilidade [de marcar golos] e, até agora temos cumprido e temos melhorado muito. Esperamos conseguir marcar golos no Mundial", destaca Diana Silva.



Ansiedade só mais perto da estreia

No dia 1 de julho, Portugal defronta a Inglaterra, perto de Londres, em particular. As campeãs da Europa têm "uma equipa muito forte fisicamente", aspeto fundamental da preparação para o Mundial 2023.

Diana Silva acredita que, com o acumular de grande competições - Euro 2017, Euro 2022 e, agora, Mundial 2023 -, Portugal ganhou "o tal traquejo" que ajudará a competir com as melhores seleções do mundo:

"Temos estado em muitos momentos de pressão. (...) A equipa está muito entusiasmada neste momento, está a trabalhar bem e a ansiedade só vem mais perto dos jogos. Para já, estamos muito entusiasmadas."

Mundial é o mais especial de todos

Diana Silva esteve nas duas fases finais de Europeus e vai estar na do Mundial. A avançada não esconde que esta é a mais especial.

"As outras fases finais foram sempre muito especiais, mas esta é a maior competição do mundo, toda a gente queria estar aqui e nós somos umas felizardas", assume a internacional portuguesa, de 28 anos.

Além do amigável com Inglaterra, a 1 de julho, Portugal vai defrontar a Ucrânia, no dia 7, no Estádio do Bessa. A comitiva das quinas parte para a Nova Zelândia, onde vai disputar a fase de grupos, no dia 10.

A seleção nacional está integrada no grupo E do Mundial 2023, juntamente com Estados Unidos, Países Baixos e Vietname.