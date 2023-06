Tiago Dantas: "Foi o golo foi o mais importante da minha carreira"

Tiago Dantas admite que o golo com que apurou Portugal para os quartos de final do Europeu de sub-21, esta terça-feira, foi o mais importante que marcou na carreira.

O capitão da seleção assumiu, aos 83 minutos, a responsabilidade de bater a grande penalidade que podia garantir a vitória, por 2-1, sobre a Bélgica, na última jornada da fase de grupos, e não desperdiçou. Em declarações à RTP3, no final do jogo, Dantas não esconde a importância do golo, embora prefira focar-se no coletivo.

"Foi o golo foi o mais importante da minha carreira, mas o mais importante foi a passagem da equipa aos quartos de final, com muita competência. Mostrámos aquilo de que somos feitos e, felizmente, passámos aos quartos de final", assinala o médio, de 22 anos.

"Míster deu-nos palavras de coragem"

Garantir os quartos de final, apesar dos sobressaltos, "foi uma grande felicidade" e, agora, Portugal defrontará a Inglaterra. Tiago Dantas elogia o adversário, contudo, confia na qualidade da seleção portuguesa.

"O míster [Rui Jorge] deu-nos palavras de coragem, incentivou-nos ainda mais. A eliminar tudo pode acontecer e todas as equipas têm as suas chances. Vamos analisar bem o adversário, a Inglaterra é equipa excelente, com grandes jogadores que jogam ao mais alto nível."

Portugal defronta a Inglaterra no domingo, às 17h00, na Geórgia.