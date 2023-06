Portugal está nos quartos de final do Europeu sub-21

Portugal apurou-se para os quartos de final do Europeu de sub-21, esta terça-feira, ao vencer a Bélgica, na última jornada do grupo, por 2-1, e beneficiar de um empate, a um golo, entre Geórgia e Países Baixos.

O jogo arrancou com apuros para a seleção nacional, que precisou de um par de defesas de qualidade de Celton Biai para manter a baliza a zeros.

O nulo só foi quebrado na segunda parte. Aos 56 minutos, Fábio Silva avançou pelo flanco esquerdo, enganou um adversário e cruzou. A bola desviou num defesa e foi parar à entrada da área, onde surgiu João Neves a disparar, de primeira e sem deixar cair, para um grande golo.

A vantagem durou apenas nove minutos, contudo. Ao minuto 65, após cruzamento da direita, o recém-entrado Yorbe Vertessen apareceu a cabecear entre os centrais, com todas as facilidades, e fez o empate.

Os belgas causaram mais calafrios e, aos 82 minutos, Lois Openda meteu a bola na baliza portuguesa. Porém, o golo foi invalidado por fora de jogo.

Um minuto depois, Zeno Debast "ofereceu" o ouro a Portugal, ao cometer uma falta infantil sobre Henrique Araújo na área belga. Chamado a cobrar a grande penalidade, o capitão Tiago Dantas não perdoou.

O jogo não terminou sem mais uma jogada de perigo da Bélgica, mas Portugal conseguiu mesmo chegar ao fim com os três pontos. Esta vitória, emparelhada com o empate, por 1-1, entre Países Baixos e Geórgia, no outro jogo do grupo A, garantiu à equipa das quinas o apuramento para os "quartos", mesmo tendo chegado à terceira e última jornada com somente um ponto (perdeu o primeiro jogo e empatou o segundo).

No final de contas, a Geórgia, anfitriã do Euro, termina o grupo como primeira classificada, com cinco pontos, contra quatro de Portugal, que passa em segundo. Nas terceira e quarta posições, eliminados, ficam Países Baixos e Bélgica, com três e dois pontos, respetivamente.



Nos quartos de final, Portugal vai defrontar a Inglaterra, que já tem a vitória no grupo C assegurada, apesar de só disputar a terceira jornada na quarta-feira. O encontro está marcado para domingo, às 17h00.

(em atualização)