Carolina Mendes quer ganhar aos "ídolos da TV" no Mundial

Carolina Mendes quer contrariar o favoritismo de Países Baixos e Estados Unidos, "vice" e campeões em título, na primeira presença da história de Portugal num Campeonato do Mundo feminino de futebol.

Em declarações aos jornalistas, esta sexta-feira, a ponta de lança internacional portuguesa, de 35 anos, salienta que "todos os grupos" do Mundial são difíceis.

"Com Estados Unidos e Holanda, elas são favoritas, mas não nos tira responsabilidade de ir para dentro de campo e tentar levar o jogo. Elas são favoritas no papel, mas em campo não há favoritas", sublinha.

A seleção nacional defrontou as neerlandesas no Euro 2022 e perdeu por 3-2. Por outro lado, já disputou particulares com as norte-americanas, mas nunca disputou com elas um jogo oficial. Carolina Mendes não esconde o entusiasmo por poder jogar com as bicampeãs do mundo:

"É sempre especial, é ver os nossos ídolos na TV e agora ir jogar contra eles na fase final de um Mundial. É extraordinário. Elas são favoritas, mas vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para ganhar o jogo."

"Há uns anos, não passava de um sonho"

A preparação corre bem, garante a avançada do Sporting de Braga, que foi uma das pioneiras do Euro 2017, marcou o primeiro golo de Portugal numa fase final de uma grande competição, esteve no Euro 2022 e, agora, vai também fazer história no Mundial 2023.

"Há uns anos, isto não passava de um sonho. Agora, conseguimos que se tornasse realidade. É desfrutar, aproveitar ao máximo. Cabe a cada jogadora desfrutar da melhor maneira", enaltece Carolina Mendes.

Portugal vai jogar dois particulares de preparação, frente a Inglaterra, campeã da Europa, e Ucrânia, a 1 e 7 de julho, e parte para a Nova Zelândia, onde vai disputar a fase de grupos, no dia 10.

A seleção nacional está integrada no grupo E do Mundial 2023, juntamente com Estados Unidos, Países Baixos e Vietname