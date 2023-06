Seleção nacional perde na estreia do Europeu sub-21

A seleção nacional portuguesa perdeu, esta tarde, por 2-0 frente à Geórgia, na estreia no Campeonato da Europa sub-21.

Com objetivo de chegar longe na prova, Portugal entrou muito mal na competição. Gio Gagua abriu o marcador aos 36 minutos, após lance disputado com Tomás Araújo.

O central do Benfica, emprestado ao Gil Vicente na época passada, voltou a não ficar bem na fotografia no lance do 2-0, um cabeceamento de Sazonov após canto da direita nos descontos da primeira parte.

Rui Jorge mexeu na equipa ao intervalo e lançou Henrique Araújo e Francisco Conceição, mas não foi suficiente para reduzir a desvantagem. Aos 76 minutos, Tomás Araújo travou Gagua, que seguia isolado para a baliza, e foi expulso com cartão vermelho direto.

A seleção jogou de início com Celton Biai, Zé Carlos, Tomás Araújo, Penetra, Nuno Tavares, Tiago Dantas, João Neves, André Almeida, Afonso Sousa, Pedro Neto e Vitinha.

No outro jogo do grupo, a Bélgica e os Países Baixos empataram sem golos. Portugal volta a jogar no sábado, às 17h00, frente aos Países Baixos.