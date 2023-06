Seleção feminina prepara Mundial 2023 na máxima força

Francisco Neto teve todas as jogadoras da seleção nacional à disposição, no treino desta quarta-feira, de preparação para o Mundial 2023.

Tal como na véspera, participaram na sessão jogadores de 15 e 16 anos da formação do Estoril. O objetivo, explicou Ana Seiça aos jornalistas, é trabalhar a componente física, de forma a que a equipa esteja mais preparada para defrontar as melhores seleções do mundo.

Portugal vai jogar dois particulares de preparação frente a Inglaterra, campeã da Europa, e Ucrânia, a 1 e 7 de julho, e parte para a Nova Zelândia, onde vai disputar a fase de grupos, no dia 10.

A seleção nacional está integrada no grupo E do Mundial 2023, juntamente com Estados Unidos, Países Baixos e Vietname.