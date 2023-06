Rui Jorge: "Foi um jogo ingrato para nós"

Rui Jorge, selecionador nacional sub-21, lamenta um "jogo ingrato" na derrota com a Geórgia, por 2-0, na estreia no Campeonato da Europa.

"Vamos continuar a treinar para nos exibirmos em bom plano. Foi um jogo ingrato para nós. O resultado não traduz de forma alguma o que se passou no jogo, mas a alta competição é assim. Os candidatos provam-se dentro do campo e esses normalmente têm grande eficácia, como nós tivemos na qualificação. E quando não estamos ao nível em que temos de estar, devemos ser penalizados", disse, ao Canal 11.

O treinador assume que Portugal "foi controlado" na primeira parte.

"Não estávamos a criar muitas situações e fomos pouco agressivos. Estávamos a pressionar bem o adversário, com o controlo do jogo, mas estava a faltar-nos um bocadinho de agressividade ofensiva. Tivemos pouquíssimas oportunidades na primeira parte ou nenhuma, mesmo. E com dois golos sofridos, tivemos de reagir de outra forma", disse.

Tomás Araújo foi expulso já perto do final e, depois disso, "foi já só um jogo de coração".

O central acabou por ter um jogo infeliz, mas Rui Jorge garante que "não foi por isso que perdemos".