Elenco de estrelas revela convocadas dos EUA para o Mundial

A seleção bicampeã do mundo dos Estados Unidos, adversária de Portugal na fase de grupos, divulgou, esta quarta-feira, a lista de 23 jogadoras convocadas para o Mundial 2023.

O anúncio foi feito com a ajuda do Presidente e da primeira dama dos EUA, Joe e Jill Biden, além dos artistas Taylor Swift, Megan Thee Stallion e Lil Wayne, do antigo basquetebolista Shaquille O'Neal, dos atores Tina Fey, Rainn Wilson, Blake Lively, Gabrielle Union, Quinta Brunson ou Sophia Bush, dos guarda-redes Matt Turner (Arsenal) e Tim Howard (retirado), do surfista Kelly Slater, da antiga jogadora Mia Hamm, do antigo "wrestler" John Cena, entre vários outros.

Há duas grandes surpresas: as inclusões da veterana média Julie Ertz, que regressou recentemente à competição, após uma ausência de praticamente dois anos, e da "rookie" avançada Alyssa Thompson, de apenas 19 anos. Apesar de ainda estarem a recuperar de lesão, a média Rose Lavelle e a extrema Megan Rapinoe também entram na lista.

A central Sarah Gorden e a média Taylor Kornieck são algumas das ausências mais sonantes. De notar, ainda, que os EUA não podem contar com estrelas como Catarina Macário, Mallory Swanson, Margaret Purce, Christen Press ou Tobin Heath, todas devido a lesões graves.

Os EUA são, juntamente com Países Baixos e Vietname, adversários de Portugal na fase de grupos do Mundial 2023, que se realiza entre 20 de julho e 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia. A seleção nacional defronta as bicampeãs do mundo na terceira jornada, a 1 de agosto.

Convocatória dos EUA:



Guarda-redes: Alyssa Naeher, Casey Murphy, Aubrey Kingsbury;

Defesas: Alana Cook, Kelley O'Hara, Naomi Girma, Emily Sonnett, Sofia Huerta, Crystal Dunn;

Médias: Rose Lavelle, Kristie Mewis, Andi Sullivan, Lyndsey Horan, Savannah DeMelo, Julie Ertz, Emily Fox;

Avançadas: Lynn Williams, Alex Morgan, Sophia Smith, Trinity Rodman, Megan Rapinoe, Ashley Sanchez e Alyssa Thompson.