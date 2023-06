Ana Seiça quer fazer da ansiedade força para o Mundial

Ana Seiça admite que há um pouco de ansiedade na contagem decrescente para a primeira participação de sempre de Portugal no Mundial, no entanto, acredita que a seleção conseguirá fazer disso força.

Em declarações aos jornalistas, esta quarta-feira, à margem dos trabalhos da seleção, na Cidade do Futebol, a central do Benfica, de 22 anos, reconhece que o facto de Portugal ter conseguido a qualificação inédita para um Mundial significa que "tem muito mais olhos postos" em si, contudo, salienta também que a equipa está focada em si:

"Estamos pela primeira vez numa fase final. A ansiedade vai sempre existir, mas conseguimos reverter o peso acrescido de ser uma fase final conseguimos e transformar numa coisa boa que joga a nosso favor."

Ana Seiça é das mais jovens das 23 convocadas para a fase final do Campeonato do Mundo, que decorrerá entre 20 de julho e 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia. Algo "muito bom" para a defesa, que se sente "privilegiada" por ter ao lado figuras históricas da seleção.

"É aproveitar cada momento com elas e tentar aprender. É sempre importante ter equilíbrio entre juventude e experiência", assinala.

Trabalhar o físico para fazer frente às melhores

Ana Seiça explicou, ainda, o facto de a seleção nacional cumprir treinos com jogadores de 15 e 16 anos da formação do Estoril Praia.

"É muito importante. Os rapazes têm compleição física diferente da nossa e, mesmo sendo rapazes, são mais rápidos e têm mais força. Isso ajuda-nos, para defrontar as seleções mais fortes", esclarece.

Portugal vai jogar dois particulares de preparação frente a Inglaterra, campeã da Europa, e Ucrânia, a 1 e 7 de julho, e parte para a Nova Zelândia, onde vai disputar a fase de grupos, no dia 10.

A seleção nacional está integrada no grupo E do Mundial 2023, juntamente com Estados Unidos, Países Baixos e Vietname.