Particular entre Inglaterra e Portugal com lotação esgotada

O jogo de preparação para o Mundial feminino entre Inglaterra e Portugal, que se realizará a 1 de julho, tem lotação esgotada.

Segundo a Federação Inglesa de Futebol, já foram vendidos os 30 mil bilhetes para o encontro entre a seleção nacional e as campeãs europeias, no Estádio MK, em Milton Keyes, a 70 quilómetros de Londres.

Portugal jogará, ainda, frente à Ucrânia, a 7 de julho, no Estádio do Bessa, antes de partir para a Nova Zelândia, onde vai disputar a fase de grupos do Mundial 2023, que decorrerá entre 20 de julho e 20 de agosto.

A seleção nacional apurou-se, pela primeira vez na história, para um Campeonato do Mundo feminino de futebol. Ficou integrada no grupo E, juntamente com Países Baixos, Vietname e Estados Unidos.