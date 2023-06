Norueguês arbitra estreia de Portugal no Euro sub-21

O árbitro norueguês Espen Eskas vai dirigir o encontro entre Portugal e a anfitriã Geórgia, na quarta-feira, na primeira ronda do Grupo A do Campeonato da Europa de sub-21, em Tbilisi, comunicou a UEFA.

O juiz, de 34 anos, vai ter como assistentes os seus compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin, ao passo que o albanês Juxhin Xhaja foi designado para desempenhar as funções de quarto árbitro, num torneio sem recurso ao sistema de videoárbitro (VAR).

Internacional desde 2017, Espen Eskas já dirigiu 20 jogos esta temporada, entre os quais a vitória da seleção principal portuguesa sobre o Liechtenstein (4-0), em 23 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no início do Grupo J de qualificação para o Euro 2024.

Portugal inicia a nona presença em fases finais do Europeu de sub-21 face à estreante Geórgia, na quarta-feira, às 17h00, no Estádio Boris Paichadze, na capital Tbilisi, na primeira jornada do Grupo A.