Cristiano Ronaldo. “Inesquecível” ganhar e marcar no jogo 200

O capitão Cristiano Ronaldo marcou o golo do triunfo de Portugal contra a Islândia, no dia em que chegou à internacionalização 200.

“Triunfo com sabor especial. Não só pelo dia que foi, pela homenagem, pelo jogo 200 culminar com um golo, não posso pedir mais. Foi espetacular, inesquecível, por tudo o que gerou à volta do jogo”, referiu em declarações à RTP.

Já em relação ao jogo, Cristiano Ronaldo reconhece que “a exibição não foi boa, mas nem sempre podemos jogar como queremos”.

“A Islândia não deixou, jogou baixo, direto, deu muita porrada. É difícil, mas como o mister disse agora, os apuramentos ganham-se aqui nestes jogos. Nem sempre podemos jogar bem. Hoje foi na luta, na guerra, no sofrimento. Quero realçar luta, pois lutámos até ao fim, todos, do princípio ao fim”.

Portugal venceu a Islândia, por 1-0, e segue com quatro vitórias em quatro jogos na qualificação para o Euro 2024.