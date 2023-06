Roberto Martínez aprova Rúben Neves na Arábia Saudita. "É uma oportunidade incrível"

O selecionador nacional Roberto Martínez aprova a iminente transferência de Rúben Neves para a Arábia Saudita. E, de certa forma, até a confirma.

O médio de 26 anos estará a caminho do Al-Hilal e o selecionador português explica que está entusiasmado pelo jogador.

"Nos últimos sete anos tive muitos jogadores que por lá passaram, alguns caíram no que toca ao seu desempenho. No caso de Rúben Neves, é uma oportunidade incrível de várias formas para ele. Desde que o Cristiano foi para lá que o futebol saudita tornou-se num mercado muito diferente. Estamos entusiasmados por ele", disse.

Martínez espera que Rúben Neves continue em forma: "Será importante o facto de como ele poderá manter-se em forma, assumindo um papel diferente do que assumia no Wolverhampton e numa equipa da Premier League. É um jogador muito maduro. Já se tinha destacado no FC Porto. Será um novo desafio para a carreira dele".

Rúben Neves esteve seis anos no Wolverhampton, cinco dos quais na Premier League.

Prestes a entrar no último ano de contrato com os Wolves, Neves ruma ao futebol saudita depois do Barcelona ter desistido da sua contratação. O Al Hilal pagará cerca de 55 milhões de euros.