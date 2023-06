Palhinha e Nélson Semedo falham último treino da seleção na Islândia

João Palhinha e Nélson Semedo ficaram de fora da última sessão de treino da seleção nacional, já na Islândia, na véspera do jogo de apuramento para o Euro 2024.

O lateral sofreu um desconforto muscular enquanto que o médio do Fulham, titular na partida com a Bósnia, está também com problemas musculares no pé.

A dupla fica assim em dúvida para o último jogo da seleção nesta pausa internacional. Roberto Martínez destacou o pouco descanso entre o jogo com a Bósnia e a partida na Islândia e dá a entender que poderá fazer algumas alterações na equipa.

"Depois do jogo contra a Bósnia, a nossa intenção não é fazer alterações só porque sim. O jogo contra a Bósnia foi difícil do ponto de vista físico. Temos dois jogadores por posição. Os jogadores têm tido um compromisso importante nos treinos", atira.

O Islândia-Portugal, da quarta jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 19h45 (18h45 horas locais) e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento em rr.sapo.pt.

A equipa das quinas lidera o grupo com nove pontos, seguida da Eslováquia, que tem sete, e do Luxemburgo, terceiro, com quatro. Bósnia e Islândia seguem com três, nos quarto e quinto lugares, respetivamente, enquanto o Liechtenstein é último, sem pontos.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro 2024, que vai decorrer na Alemanha.