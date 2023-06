Martínez confirma titularidade no jogo 200 de Ronaldo. "É um dia especial"

Roberto Martínez confirma que Cristiano Ronaldo será titular frente à Islândia e somará a sua 200.ª internacionalização. O capitão da seleção portuguesa é o primeiro jogador da história a chegar à marca redonda por uma seleção.

"Será um dia de celebração. É um orgulho para o futebol português e mundial. Nunca anuncio o onze inicial antecipadamente. Amanhã é um dia muito especial para ele, ser o primeiro jogador a atingir 200 internacionalizações é marcante. Sim, vai jogar", confirmou, em conferência de imprensa.

Ronaldo, que antes tinha também estado na sala de imprensa, assume que nunca abdicará da seleção nacional.

Ronaldo, de 38 anos, soma 122 golos em 199 internacionalizações.

"Fico sempre entusiasmado ao perceber que é um número tão bom na sua carreira. Vai ser o primeiro jogador a consegui-lo. Fazer 50 jogos é importante, 100 ainda mais, então 200. É difícil alcançar uma marca assim. Ele já está há 20 anos a defender as cores de Portugal. Quando a bola começar a rolar, temos de fazer por nós e ganhar", termina.

O Islândia-Portugal, da quarta jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, está agendado para as 19h45 (18h45 horas locais) e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert. A partida terá relato na Renascença e acompanhamento em rr.sapo.pt.

A equipa das quinas lidera o grupo com nove pontos, seguida da Eslováquia, que tem sete, e do Luxemburgo, terceiro, com quatro. Bósnia e Islândia seguem com três, nos quarto e quinto lugares, respetivamente, enquanto o Liechtenstein é último, sem pontos.