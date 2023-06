Islândia "não tem argumentos", mas Portugal não pode facilitar

Tiago Fernandes, jogador português na Islândia, acredita que os nórdicos terão muitas dificuldades para roubar pontos à seleção nacional, na quarta jornada da fase de qualificação para o Euro 2024.

Em entrevista a Bola Branca, o médio do Fram Reykjavik garante que, "se Portugal estiver no seu dia normal, vai ganhar o jogo".

"Acho que a Islândia não tem argumentos, mas hoje em dia no futebol tudo é possível e, se Portugal facilitar, acredito que a Islândia vá aproveitar. Também têm noção de que contra Portugal será muito difícil, mas isso não quer dizer que não possam ganhar o jogo. É como disse, se Portugal facilitar, a Islândia vai tentar aproveitar", alerta.



Tiago Fernandes aponta o contra-ataque e as bolas paradas como as grandes armas da seleção islandesa. Contudo, salienta que "com a qualidade que Portugal tem, irá criar dificuldades à Islândia de qualquer das formas, fosse a Islândia uma potência ou não", porque a equipa das quinas é "das melhores seleções do mundo".

Euforia para ver CR7

O médio revela, ainda, que na Islândia se vive com "entusiasmo" a visita da seleção portuguesa, principalmente por Cristiano Ronaldo:

"Querem que a hora do jogo chegue o mais rapidamente possível. Assisti ao último jogo, com a Eslováquia, e fiquei surpreendido. Apoiam bastante, estão sempre a cantar, têm o seu cântico víquingue muito utilizado em 2016. Vai ser bom, vão ajudar bastante a seleção e estão muito entusiasmado com o facto de o Ronaldo lá estar", assinala.

Portugal defronta a Islândia, em Reiquiavique, na terça-feira, às 19h45. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.