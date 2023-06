Bósnia deixou "sensação muito positiva" a Roberto Martínez

Roberto Martínez assume mexer no onze inicial da seleção portuguesa que jogou frente à Bósnia devido a cansaço. Ainda assim, o selecionador não espera facilidades contra a Islândia no jogo de apuramento para o Euro 2024.

"Vai ser difícil, conheço a Islândia muito bem. É equilibrada. São organizados defensivamente e também bons na bola parada, mas o nosso balneário está a viver um grande momento e tenho uma sensação muito positiva depois do que vi contra a Bósnia", disse, em conferência de imprensa.

Perante o pouco tempo de descanso entre jogos, o selecionador assume que pode trocar alguns jogadores no onze inicial. Palhinha falhou o último treino por lesão e deverá ficar de fora.

"Todos os jogadores trabalharam muito bem. Estamos contentes com o que vimos durante o estágio. Depois do jogo contra a Bósnia, a nossa intenção não é fazer alterações só porque sim. O jogo contra a Bósnia foi difícil do ponto de vista físico. Temos dois jogadores por posição. Os jogadores têm tido um compromisso importante nos treinos", explica.

Para além do objetivo de vitória, Martínez destaca a importância de não sofrer golos.

"No estágio de março, o Rui Patrício teve dois jogos muito bons. Mas olho também para as partidas de Diogo Costa, com uma defesa espetacular recentemente com a Bósnia. Trabalhamos muito bem como equipa, nos períodos sem bola e à defesa. Precisamos de ter equilíbrio e a nossa atitude a defender tem sido muito boa", diz.

Portugal defronta a Islândia, em Reiquiavique, na terça-feira, às 19h45. Relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.