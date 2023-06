Zé Carlos. “Não somos favoritos, somos candidatos”

O médio Zé Carlos reafirma a posição de Portugal a poucos dias do início do Europeu de Sub-21: Não somos favoritos, somos candidatos”.

“Não somos favoritos, nem coisa que se pareça. Somos candidatos, pois temos estado em finais, tal como sucedeu na edição anterior. A formação portuguesa é sempre muito boa. Entraremos em campo sempre para ganhar. O objetivo é o título, mas vamos dando os nossos passos jogo a jogo e dia a dia”, referiu o jogador do V. Guimarães.

A primeira partida da equipa das quinas vai ser contra a Geórgia, país anfitrião.

“Acima de tudo, acho que no futebol não existe isso de ser mais fácil, até porque a Geórgia é a anfitriã. O jogo não vai ter facilitismos. É muito importante entrar a ganhar, até para a nossa motivação”, acrescentou.

No treino deste sábado, Fábio Vieira voltou a ser o único ausente.

Portugal defronta a Geórgia no dia 21, os Países Baixos no dia 24 e a Bélgica no dia 27.