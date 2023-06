A seleção portuguesa venceu a Bósnia-Herzegovina por 3-0, no Estádio da Luz, num encontro da terceira jornada do Grupo J de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024. Bernardo Silva e Bruno Fernandes, que bisou, marcaram os golos da equipa das quinas. Portugal soma nove pontos e, em três jornadas, 13 golos marcados e zero sofridos.