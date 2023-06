Martinez. “Precisamos de jogos como este para continuar a crescer”

O selecionador de Portugal, Roberto Martinez, mostrou-se satisfeito com a atitude dos jogadores, apesar da dificuldade imposta pela Bósnia-Herzegovina e pelo calendário.

"Hoje foi um típico jogo de estágio de junho, com fadiga mental. Os jogadores estiveram a um alto nível fisicamente, mas era um jogo difícil contra uma equipa com ideias muito claras, que joga direto, com jogadores como Pjanic e Dzeko. Precisamos de jogos como este para continuar a crescer", referiu.

Em declarações no final da partida, Martinez acrescentou: “Sabemos que a Bósnia tem muita qualidade. Nós precisamos de estar juntos, de aprender, de jogar como equipa. O jogo sem bola foi um esforço para o coletivo, que merece a vitória. O Diogo Costa teve um grande momento”.

“Hoje acho que cada jogador jogou para a equipa. Estou muito satisfeito com a conduta e esforço deles. Mas precisamos de melhorar muito na direção do jogo. Hoje perdemos a bola em zonas em que não podemos perder, demos oportunidades para o contra-ataque. É uma vitória com três golos, sem sofrer. Agora é descansar e pensar na Islândia", acrescentou.

Portugal volta a jogar daqui a 72 horas contra a Islândia e Roberto Martinez admite fazer alterações no onze.