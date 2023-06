Roberto Martínez: "O guarda-redes número 1 é o Diogo Costa"

Roberto Martínez não deixa a dúvida no ar, nem promove rotação: o número 1 da baliza da seleção nacional é Diogo Costa.

Confrontado sobre a concorrência pela titularidade na baliza, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o selecionador nacional assume que "a posição de guarda-redes é muito especial" e exige "clareza".

Apesar de gostar muito do trabalho de José Sá e de ter apreciado "as boas performances" de Rui Patrício, "um jogador chave" no balneário, "com experiência e atitude de alto nível", o titular é o guardião do FC Porto.

"Gostei muito da atitude dos três guarda-redes. É uma decisão difícil, porque, no estágio de março, o Rui foi perfeito, mas precisamos de ter uma clareza para a posição e o guarda-redes número 1 agora é o Diogo Costa, o Rui Patrício é o número 2 e o José Sá é o número 3", anuncia.

Os guarda-redes precisam de "hierarquia", mas com os jogadores de campo isso já não se aplica, assume Roberto Martínez, que não revela se o regressado Pepe será o comandante da linha defensiva nacional.

"Os guarda-redes precisam de confiança, hábitos e rituais. Com jogadores de campo é diferente. Temos 23 jogadores de campo e precisamos de escolher e fazer o plano para os dois jogos, mas é totalmente diferente da forma como vejo a situação dos guarda-redes", explica o espanhol.

(em atualização)