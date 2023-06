Martínez considera que jogar fora da Europa é "vantagem" para Cristiano Ronaldo

Roberto Martínez considera que Cristiano Ronaldo tem "vantagem" por jogar fora da Europa e elogia o "compromisso" do capitão da seleção.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o selecionador assinala que tem "muita experiência" com jogadores de seleções europeias que jogam em clubes de outros continentes, e salienta que, "às vezes, é uma vantagem para jogar na seleção", apesar de não explicar porquê.

"Temos três formas de analisar um jogador: uma, a qualidade individual. A segunda, a experiência. A terceira é o compromisso. O compromisso do Cristiano é total, é um exemplo no balneário, é um exemplo para o futebol português e um exemplo para o futebol mundial. É um jogador com 198 jogos pela seleção", enaltece o espanhol, que também elogia Pepe:

"Como qualquer outro jogador, o Cristiano precisa de treinar bem para poder jogar e isso é o que precisamos, um ambiente de alto rendimento com competição para os nossos jogadores. O Cristiano e o Pepe são exemplos para o futebol português e jogadores que precisamos de deixar que transmitem experiência e sabedoria aos jogadores mais jovens."

Criativo no ataque e rápido na defesa

Os elogios não isentam Ronaldo e Pepe da obrigatoriedade de treinar bem para jogar. Para Roberto Martínez, o onze titular define-se no treino.

Para o selecionador, cabe-lhe a responsabilidade de montar "uma equipa compensada e equilibrada", a partir do talento individual. Nesse sentido, jogadores como Bernardo Silva e Bruno Fernandes "são muito inteligentes a controlar o espaço e o tempo", mas também é preciso elementos como João Félix e Rafael Leão, que "têm capacidade de um contra e um e dar à equipa formas de atacar diferentes".

"Preciso de me adaptar às qualidades individuais dois jogadores e os jogadores precisam de se adaptar à ideia de equipa, porque precisamos de uma equipa equilibrada. Mas termos oportunidade de ter posições no relvado que não são fixas, o que é importante para o futebol moderno e o futebol de controlo da bola, que é o que nós queremos", realça.

Ou seja, Roberto Martínez quer uma seleção com futebol de ataque, ainda que equilibrada: "Portugal precisa de ser uma equipa para atacar e marcar golos, mas também muito rápida, para poder defender muito à frente e evitar que o adversário tenha tempo com bola."

Bósnia é teste duro ao novo Portugal

O próximo teste à nova seleção nacional é frente à Bósnia e Herzegovina, no sábado, a contar para a fase de qualificação para o Euro 2024.

A Bósnia é uma equipa "muito competitiva, estruturada e equilibrada", com misto de juventude e experiência, e de grande "clareza tática".

"A seleção da Bósnia tem uma intensidade e uma forma de competir forte. É uma oportunidade para ver o nosso nível", refere Roberto Martínez, que já viu, nos dois jogos anteriores, "muitos sinais e momentos, movimentação de ataque, padrões, ligação de jogadores, conceitos táticos" que o deixaram "muito contente".

Portugal recebe a Bósnia no sábado, às 19h45, no Estádio da Luz. Relato online e acompanhamento ao minuto na Renascença, em rr.pt.