Gonçalo Ramos dispensado da seleção nacional

Gonçalo Ramos foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional, informou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

O ponta de lança do Benfica, de 21 anos, tem uma lesão na coxa direita, que o impede de defrontar Bósnia e Herzegovina, no sábado, e Islândia, na terça-feira. Foi dispensado após fazer exames ao início da tarde.

Antes de a Federação comunicar à imprensa a dispensa de Gonçalo Ramos, já o selecionador nacional tinha dito, em conferência de imprensa, que seria "difícil" contar com o avançado:

"O Gonçalo falhou um treino [na quinta-feira] e acho que é difícil que possa jogar. Precisamos de ter jogadores a 100% e não podemos correr riscos para os jogadores. Vamos avaliar a situação com os médicos, mas acho que é difícil. Com dois jogos com 72 horas entre cada um, é difícil."



