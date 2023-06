Bósnia é o adversário mais forte do grupo de Portugal

Só a jogar como uma verdadeira equipa é que a Bósnia e Herzegovina pode evitar uma derrota com Portugal. A opinião é de Vladan Danilovic, sete vezes internacional e atual jogador do Nacional da Madeira. Em entrevista a Bola Branca, o médio antevê um jogo difícil para a seleção do seu país, num encontro que considera importante para as duas equipas no apuramento para o Campeonato da Europa.

"Vai ser um jogo difícil para a Bósnia, porque Portugal é uma grande equipa com grandes jogadores. Portugal ganhou os dois jogos que fez e foi fácil. Por isso, esperamos um jogo difícil. Mas a Bósnia também tem bons jogadores. São as duas melhores equipas do grupo, mas têm de o demonstrar dentro de campo. O jogo de amanhã vai ser muito importante para as duas equipas. A melhor qualidade da Bósnia é jogar em equipa e só com um coletivo forte é que podemos ganhar um ou três pontos", assegura.