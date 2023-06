Sub-21. "Nenhuma seleção é favorita num Europeu"

A seleção portuguesa de sub-21 está indiferente à importância da estreia frente à anfitriã Geórgia no Grupo A do Europeu da categoria, que também integra a Holanda e a Bélgica, assumiu esta quinta-feira Vasco Sousa.

"Acho que este grupo vai trabalhar da mesma maneira em todos os jogos, mesmo que o primeiro adversário seja ou não a Geórgia. Nenhuma seleção é favorita num Europeu e tudo pode acontecer. Vamos encarar a Geórgia como qualquer outro encontro, em busca dos três pontos", frisou o médio do FC Porto B, de 20 anos, em conferência de imprensa.

Na sessão matinal, decorrida na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Rui Jorge contou com 22 dos 23 convocados sem limitações, ao passo que o médio Fábio Vieira, dos ingleses do Arsenal, continuou a trabalhar no ginásio pelo segundo dia consecutivo.

Em campo esteve Bernardo Vital, defesa central do Estoril, que tinha sido um dos dois jogadores preteridos na quarta-feira face à lista inicial de 25 pré-designados, mas foi reintegrado algumas horas depois no estágio, devido à lesão do lateral Tomás Tavares.

"Somos candidatos, tal como as restantes seleções. Estamos a trabalhar como qualquer uma delas para ir em busca dos três pontos jogo após jogo. Existe sempre uma ambição gigante num Europeu e o grupo está muito confiante e unido em busca de uma belíssima história. O que podemos prometer é dar o nosso melhor em todas as vertentes", indicou Vasco Sousa, que se chegou a estrear pelo conjunto principal do FC Porto em 2022/23.

Na véspera, o treino dos Sub-21 tinha sido assistido pelo selecionador nacional AA, o espanhol Roberto Martínez, e pelos internacionais João Cancelo e Bruno Fernandes, que chegaram a competir naquele escalão e a participar em edições anteriores do Europeu.

Já Rúben Dias, outra das opções ao dispor da equipa principal das quinas, aproveitou a conferência de imprensa de antevisão à receção de Portugal à Bósnia-Herzegovina, de qualificação para o Euro'2024, para dirigir uma mensagem motivacional às 'esperanças'.

"É muito especial. São jogadores nos quais nos sentimos inspirados e é um orgulho que eles tenham feito um bocadinho parte do nosso treino ou tivessem estado connosco. É bastante gratificante ver o Rúben Dias a enviar-nos uma mensagem de apoio, porque se trata do passo que queremos dar para chegar ao lado deles", reconheceu Vasco Sousa.

A comitiva nacional viaja para Tbilisi a partir das 14H15 de hoje, via aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, tendo a chegada aprazada para as 23 horas locais (20H em Lisboa).

A 24.ª edição do campeonato da Europa de sub-21 vai ser disputada em três cidades da Geórgia e duas da Roménia, de quarta-feira a 8 de julho, com Portugal ainda em busca do seu primeiro êxito nesta categoria, após as derrotas nas finais de 1994, 2015 e 2021.

A equipa das 'quinas' cumprirá os três desafios do Grupo A na capital da Geórgia, Tbilisi, sempre às 20 horas locais (17:00 em Lisboa), frente aos anfitriões, que se estreiam (quarta-feira), aos Países Baixos, campeões em 2006 e 2007 (dia 24 de junho), e à Bélgica (27).

Portugal precisa de terminar numa das duas primeiras posições da 'poule' para aceder à fase seguinte do Europeu de sub-21, que reúne 16 finalistas pela segunda vez seguida e cuja decisão está prevista para 08 de julho, na Adjarabet Arena, em Batumi, na Geórgia.

Em disputa vão estar também três vagas para os Jogos Olímpicos Paris'2024, das quais se excluem a França, apurada automaticamente como anfitriã, e a Inglaterra, inelegível.