“Fernando Santos deu-nos liberdade suficiente para ganharmos Liga das Nações e Europeu”

O defesa Rúben Dias comenta as declarações de Rafael Leão sobre a liderança de Fernando Santos na Seleção e desvaloriza eventuais diferenças com Roberto Martinez.

"Começar por dizer que o mister Fernando Santos deu-nos liberdade suficiente para ganharmos uma Liga das Nações e Europeu. São maneiras diferentes de pensar e a nós, como jogadores, cabe-nos ser fiéis às ideias de quem cá está. Assim o faremos com o novo treinador e assim o fizemos com Fernando Santos", referiu o jogador do Manchester City.

De recordar que Leão garantiu que a seleção nacional era tão unida com Fernando Santos como é com Roberto Martínez, contudo, admite que, com o novo selecionador, os jogadores sentem maior liberdade em campo.

"O grupo sempre esteve unido, mesmo com o mister Fernando Santos, a quem tenho de agradecer, porque foi ele que me deu oportunidade de estar aqui hoje. Seja com Fernando Santos ou Roberto Martínez, aqui sempre demos o máximo, mas acho que, agora, no geral, os jogadores sentem mais liberdade para expressar o seu jogo", reconhece o avançado do Milan.

Já sobre a nova forma de jogar da equipa das quinas, com três centrais, Rúben Dias responde: "O novo método de jogar é mais do mesmo: adaptar. Somos jogadores com capacidade e inteligência suficiente para o fazer e assim teremos de fazer da melhor forma possível".