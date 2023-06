Conquistar Euro? “Demasiada expectativa mata uma pessoa, pés assentes no chão”

O defesa Rúben Dias garante que tudo vai fazer para conquistar um Europeu ou Mundial, mas pede calma.

“Sempre foi um dos objetivos de carreira, tudo vou fazer para os conquistar. Ter a oportunidade de ganhar um Europeu ou um Mundial pela seleção de Portugal seria muito especial. Mas demasiada expectativa mata uma pessoa, pés assentes no chão”, disse.

Já sobre os colegas de posto, Dias elogiou Pepe e António Silva.

"Aprendi muito com ele [Pepe], continuo a aprender com ele. O que tem feito nestes últimos anos, em que tenho estado mais perto dele, têm servido de exemplo. O que tem feito, a condição física com que se apresenta. Aprendizagem, conselhos, é um livro aberto para eu ler se quiser", referiu sobre o veterano jogador do FC Porto.

Já sobre o jovem jogador do Benfica, Rúben Dias comentou: "António Silva não é de agora, chegou ao final de temporada, felizmente para mim e os benfiquistas conquistou o título. Já tinha comentado no Mundial, não está aqui por acaso, nada acontece por acaso, está aqui exclusivamente pela qualidade e pela consistência com que a tem demonstrado."



O jogador do Manchester City, recente conquistador da Liga dos Campeões, não tem dúvidas: “É um momento especial, único, mas ao mesmo tempo a sensação de que ainda não acabou a temporada. Conseguimos o que queríamos ao nível de clube, mas vêm agora dois jogos importantes da seleção”.

A equipa das quinas vai defrontar a Bósnia-Herzegovina e a Islândia na qualificação para o Euro 2024.