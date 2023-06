Seleção arranca missão Bósnia e Islândia na máxima força

Roberto Martínez contou com os 26 jogadores convocados, esta terça-feira, no primeiro treino de preparação da seleção nacional para os jogos com Bósnia e Herzegovina e Islândia, de qualificação para o Euro 2024.

Incluem-se no lote os dois jogadores do Manchester City, Rúben Dias e Bernardo Silva, que se juntaram ao estágio durante a manhã, depois dos festejos da conquista da Liga dos Campeões.

Também Toti Gomes, do Wolverhampton, a grande novidade na lista do selecionador, marcou presença no relvado, nos 15 minutos do treino abertos à comunicação social. Assim como os regressados Nélson Semedo, Renato Sanches e Ricardo Horta.

Portugal prepara as terceira e quarta jornadas do grupo J de apuramento para o Europeu 2024, que se realizará na Alemanha. A equipa das quinas lidera, com seis pontos (em dois jogos), mais dois que a Eslováquia, segunda classificada.

O primeiro adversário da janela internacional deste mês é a Bósnia e Herzegovina, com jogo marcado para sábado, às 19h45, no Estádio da Luz. O segundo é a Islândia, que a seleção visita na próxima terça-feira, à mesma hora. Os dois encontros terão relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.