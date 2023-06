Rafael Leão quis continuar no AC Milan para "fazer história"

Rafael Leão quer fazer história no AC Milan. Por isso aceitou a renovação de contrato, apesar do interesse de clubes mais fortes e endinheirados.

A renovação foi anunciada a 2 de junho. Em conferência de imprensa à margem dos trabalhos da seleção nacional, esta terça-feira, o avançado internacional português, de 24 anos, revela que "já tinha a decisão tomada algumas semanas antes de assinar contrato" até 2028:

"Já tinha falado com os dirigentes do Milan que era aquilo que eu queria. Quando eu cheguei com 19 anos, o clube apoiou-me de forma incrível, ajudaram-me a tornar-me no jogador que sou hoje. Não vi outro clube, não pensei noutro clube quando recebi a proposta de contrato."

"Não pensei em sair, porque quero dar continuidade no Milan e quero fazer história, ser um jogador muito importante hoje e no futuro no Milan", declara Leão, que é já a grande figura do clube italiano.



Esta temporada, a quarta no AC Milan, Rafael Leão, de 24 anos, formado no Sporting, marcou 16 golos e fez 12 assistências em 48 jogos.