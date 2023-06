Rafael Leão: "Com Martínez, jogadores sentem mais liberdade para expressar o seu jogo"

Rafael Leão garante que a seleção nacional era tão unida com Fernando Santos como é com Roberto Martínez, contudo, admite que, com o novo selecionador, os jogadores sentem maior liberdade em campo.

Em conferência de imprensa à margem dos trabalhos da seleção na Cidade do Futebol, esta terça-feira, o avançado do AC Milan explica as diferenças no estágio da seleção do ex para o atual selecionadores.

"O grupo sempre esteve unido, mesmo com o mister Fernando Santos, a quem tenho de agradecer, porque foi ele que me deu oportunidade de estar aqui hoje. Seja com Fernando Santos ou Roberto Martínez, aqui sempre demos o máximo, mas acho que, agora, no geral, os jogadores sentem mais liberdade para expressar o seu jogo", reconhece.

A nível pessoal, Rafael Leão também está encantado com Roberto Martínez, que "desde o primeiro contacto mostrou muita alegria":

"Tenho plena confiança no mister e acho que o mister também tem plena confiança em mim. Vejo nos treinos, também, que há certos exercícios em que o mister vem e tenta sempre ajudar, temos uma relação muito boa. Quando se tem uma relação assim com o treinador, é muito mais fácil ir para dentro de campo desfrutar e dar sempre o meu melhor."

Leão garante, portanto, que tem "a consciência tranquila" mesmo quando não é titular, porque sabe que o selecionador "confia" nele.

"Se um dia o estatuto de titular chegar, é com o processo. Estou aqui para ajudar. Não penso se sou titular ou se estou no banco, tento é aproveitar para melhorar dia após dia. Se um dia a titularidade, chegar ficarei muito contente, mas para já não penso isso", acrescenta.

(em atualização)