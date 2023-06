"Margem de erro no Europeu é muito pequena"

Samuel Costa avisa que a seleção sub-21 vai disputar o Campeonato da Europa com a noção de que "a margem de erro será muito pequena". O médio do Almería, que esta época se estreou na liga espanhola, considera que para alcançar o sucesso desejado a equipa orientada por Rui Jorge tem de ser quase perfeita.

Portugal está no Grupo A, com Países Baixos, Bélgica e Geórgia, coorganizadora do torneio, com a Roménia. Apesar de as grandes dificuldades estarem previstas para os embates com neerlandeses e belgas, Samuel Costa sublinha que o pensamento da equipa está, neste momento, totalmente direcionado para os georgianos.