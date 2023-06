Penetra. “Acreditamos muito uns nos outros”

O defesa Alexandre Penetra confirma que os Sub-21 estão confiantes, mas não diz que são favoritos para o Europeu da categoria.

“Temos de olhar jogo a jogo e perceber aquilo que somos capazes de fazer. Acreditamos muito uns nos outros e no nosso trabalho. É a isso que nos vamos agarrar para tentar ir o mais longe possível”, referiu.

O central do Famalicão reforça: “Claro que já estivemos todos juntos em vários estágios, mas acredito que é bom recriar essas ligações nas primeiras semanas e nos primeiros treinos e voltar a sentir aquilo que os colegas e o treinador gostam. Em vez de pensarmos já no primeiro jogo, se calhar importa olhar um pouco mais para nós e perceber aquilo que nos pode levar longe no Europeu”.

Penetra garante que “os treinos decorrem sempre na máxima intensidade e todos querem dar o seu melhor a nível individual em prol do coletivo. Isso é bom. Há uma competição saudável, que todos os grupos devem ter, para poderem obter grandes conquistas e resultados”.

“Estamos todos preparados para jogar de três em três dias. Isso acontece nos clubes e agora não vai fugir à regra. Aliado a isso, há ainda essa motivação de jogar uma fase final de um Europeu, que é sempre aquilo que os jogadores querem”, reafirmou.

Portugal integra o grupo A do Europeu e vai jogar em Tbilisi. A primeira partida, a 21 de junho, contra a Geórgia. A 24 contra os Países Baixos e a 27 contra a Bélgica.