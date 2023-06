Seleção feminina prepara Mundial frente às campeãs europeias

A seleção nacional feminina vai defrontar a Inglaterra, vigente campeã do mundo, a 1 de julho, em jogo de preparação para o Mundial 2023.

O encontro está marcado para o dia 1 de julho, um sábado, às 15h15, no Estádio MK, em Milton Keynes, a 70 quilómetros de Londres, informou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

Antes de viajar para a Nova Zelândia, onde disputará a fase de grupos do Mundial, Portugal também defrontará, em particulares, a Ucrânia, a 7 de julho, no Estádio do Bessa.

Portugal vai disputar pela primeira vez a fase final de um Campeonato do Mundo. Integra o grupo E, juntamente com os Estados Unidos, campeões do mundo, os Países Baixos, vice-campeões, e o Vietname.