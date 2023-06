Seleção feminina entra no Mundial como 21.º melhor do mundo

A seleção portuguesa de futebol feminino mantém o 21.º lugar no "ranking" da FIFA. Três meses depois da última a atualização, Portugal segura o lugar 21, o melhor da história nacional, o estatuto com que entrará em competição no Campeonato do Mundo, que arranca a 20 de julho, na Nova Zelândia e na Austrália.

Confirma-se que Portugal terá pela frente, na fase de grupos, duas equipas do "top-10". Os Estados Unidos são a melhor seleção do mundo, continuam na primeira posição, e os Países Baixos, que caem para o 9.º lugar, ultrapassados pelo Brasil, agora na 8.ª posição.