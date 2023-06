Mateus Fernandes falha Euro sub-19 "a pedido do Sporting"

Mateus Fernandes está fora do Europeu de sub-19, "a pedido do Sporting". Para o lugar do médio, o selecionador, Joaquim Milheiro, chamou André Neves, do Gondomar.

Portugal integra o Grupo A, juntamente com Polónia (3 de julho), Itália (6 de julho) e Malta (9 de julho). Os dois primeiros do grupo apuram-se para as meias-finais.



Milheiro convocou 24 jogadores para o estágio de preparação para o Europeu, a decorrer em Penafiel, Cidade do Futebol e Malta. O número de convocados será reduzido para 20 antes da partida para Malta.

A seleção nacional viaja para Malta a 28 de junho. O Europeu realiza-se entre 3 e 16 de julho.

Convocados da seleção sub-19:



Guarda-redes: Diogo Pinto(Sporting), João Carvalho (SC Braga), Gonçalo Ribeiro (FC Porto);

Defesas: David Monteiro (Sporting), Martim Marques (Sporting), Hugo Oliveira (Famalicão), Luís Gomes (FC Porto), António Ribeiro (FC Porto), Gabriel Brás (FC Porto), Gonçalo Esteves (Sporting), Martim Fernandes (FC Porto);

Médios: Yanis da Rocha (ESTAC Troyes), Nuno Félix (Benfica), Gustavo Sá (Famalicão), Samuel Justo (Sporting), André Neves (Gondomar) Diogo Prioste (Benfica), João Vasconcelos (SC Braga);

Avançados: Carlos Borges (Manchester City), Hugo Félix (Benfica), Diego Moreira (Benfica), Jorge Meireles (FC Porto), Rodrigo Ribeiro (Sporting) e Miguel Falé (SC Braga).