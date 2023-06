Celton Biai focado no Europeu sub-21 após época de estreias

“Dizendo as coisas assim, acho que sim [que seria uma época ao alcance de poucos futebolistas], mas agora o foco está no Europeu. A época ainda não acabou para mim e acho que o balanço da época é apenas fruto do meu trabalho,” destacou, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Celton Biai cumpre uma temporada muito especial a nível individual. No espaço de poucas semanas, estreou-se na I Liga, em estágios da seleção principal de Portugal e, agora, prepara-se para participar no Europeu de sub-21, que se realiza na Geórgia e Roménia, entre 21 de junho e 8 de julho.

O guarda-redes Celton Biai garante que “o foco está no Europeu” sub-21 e mostra-se entusiasmado por marcar presença na competição, após uma temporada muito bem conseguida.

Apesar da forte concorrência que se espera pelo lugar de guarda-redes da seleção portuguesa de sub-21 de futebol, o jovem guardião assegurou não existir qualquer tipo de rivalidade numa disputa saudável e em prol do êxito da equipa.

“Acho que a este nível sub-21, se formos olhar para todas as seleções, acho que todos estes jogadores, que trabalham a este nível como é o nosso caso, acho que sim, que traz muita segurança à equipa, como podemos ver pois fomos os escolhidos pelo treinador”, constatou.

Celton Biai elogiou também a competência existente nas opções para o posto específico que ocupa, referindo-se a Samuel Soares e Francisco Meixedo, que oferecem também todas as garantias à baliza nacional.

O guarda-redes, que alinha no Vitória de Guimarães, mostrou-se contido no seu discurso, mas sem mostrar dúvidas sobre as intenções de Portugal para o Europeu, apontando à conquista da prova apesar de reconhecer a dificuldade da tarefa.

“É claro que o objetivo é sempre ganhar o Europeu, mas para isso precisamos de pensar jogo a jogo, o objetivo é esse. Jogo a jogo, vamos pensar em ir mais longe”, propôs o guardião para que Portugal possa ultrapassar a forte concorrência que irá enfrentar pelo título europeu do escalão.

Celton Biai faz parte do lote de atletas mais experientes entre os eleitos do selecionador Rui Jorge para a equipa nacional sub-21, em função dos dez jogos realizados pela equipa principal do Vitória de Guimarães e, em especial, pelas 35 internacionalizações acumuladas nos vários escalões de formação.

Por conseguinte, não fica intranquilo com um momento tão importante, que poderá definir o próximo passo da sua carreira.

“Pode ser uma ajuda, mas acho que irei pensar nisso apenas depois do Europeu”, concluiu.