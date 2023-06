David Costa falha Europeu sub-21, Fábio Vieira chega mais tarde

A seleção nacional sub-21 concentrou-se, esta quarta-feira, no início dos trabalhos para o Campeonato da Europa. David Costa foi dispensado e Fábio Vieira tem autorização para se apresentar mais tarde.

Até ao dia 12, a seleção trabalhará na Cidade do Futebol com 23 dos 25 atletas convocados. Para além de David Costa, médio do Lens que fica fora do torneio por lesão, Fábio Vieira, uma das referências da equipa, apresenta-se apenas no dia 14.

Portugal integra o grupo A do Europeu e vai jogar as três partidas em Tbilisi, na Geórgia, sendo que a estreia acontecerá a 21 de junho, diante da congénere local. O segundo encontro, frente aos Países Baixos, vai decorrer a 24 de junho.

Por sua vez, o terceiro e derradeiro desafio desta fase de grupos será diante da Bélgica, no dia 27 de junho. Todos os encontros serão disputados às 17h00 de Portugal Continental, mais três horas na Geórgia.

Recorde-se que após este primeiro momento de trabalhos, o grupo gozará de um dia de folga, voltando a concentrar-se no dia 14, já com apenas 23 jogadores. A viagem para Tbilisi acontece durante a tarde do dia 15.



Eis a lista completa de convocados:

Guarda-redes: Celton Biai (Vitória SC), Francisco Meixedo (FC Porto) e Samuel Soares (SL Benfica);



Defesas: Alexandre Penetra (FC Famalicão), André Amaro (Vitória SC), Bernardo Vital (Estoril Praia), Leonardo Lelo (Casa Pia), Nuno Tavares (Olympique de Marseille), Tomás Tavares (FC Spartak Moscow), Tomás Araújo (Gil Vicente);



Médios: Afonso Sousa (KKS Lech Poznan), André Almeida (Valencia CF), Fábio Vieira (Arsenal FC), João Neves (SL Benfica), José Carlos (Vitória SC), Paulo Bernardo (FC Paços de Ferreira), Samuel Costa (UD Almería), Tiago Dantas (PAOK FC) e Vasco Sousa (FC Porto);



Avançados: Fábio Silva (PSV Eindhoven), Francisco Conceição (AFC Ajax), Henrique Araújo (Watford FC), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers FC) e Vitinha (Olympique de Marseille);