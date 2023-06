André Almeida agradece elogios de Roberto Martínez e sonha com a seleção principal

André Almeida sonha com a seleção principal e os elogios recentes de Roberto Martínez "dão motivação acrescida".

Em conferência de imprensa no primeiro dia do estágio da seleção sub-21, o médio do Valência respondeu às palavras do selecionador principal.

"É sinal que estou a fazer bem as coisas, que estou a trabalhar bem. Sentimento de orgulho, o selecionador olhar para mim. Dá-me mais motivação para continuar a trabalhar e possivelmente um dia ser chamado. Agora estou mais focado nos sub-21, o Europeu é importante", disse.



Portugal integra o grupo A do Europeu e vai jogar as três partidas em Tbilisi, na Geórgia, sendo que a estreia acontecerá a 21 de junho, diante da congénere local. O segundo encontro, frente aos Países Baixos, vai decorrer a 24 de junho. O último jogo será diante da Bélgica, no dia 27 de junho.

André Almeida acredita que Portugal pode chegar longe na prova.

"Sabemos que é difícil, no futebol tudo pode acontecer, há vários aspetos no jogo nos quais a melhor equipa não ganha ou os melhores jogadores, mas penso que se estivermos focados podemos chegar muito longe na competição e projetar jogo a jogo é muito importante", termina.