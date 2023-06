Cristiano Ronaldo quer jogar o próximo Europeu e não fecha porta ao Mundial 2026

Cristiano Ronaldo quer jogar o Europeu do próximo ano e não fecha a porta ao Mundial 2026.

O capitão da seleção nacional, de 38 anos, assume o objetivo de disputar o 6.º Campeonato da Europa da sua carreira, depois de ter estado em 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020.

"Primeiro, quero jogar o Europeu no próximo ano. Penso que é importante olhar para as metas a curto ou médio prazo. Vamos ver o que acontece", afirmou, citado pelo "The Straits Times", quando questionado sobre uma possível participação no Mundial 2026.

Ronaldo soma 14 golos e duas assistências em 19 jogos pelo Al-Nassr, clube para o qual se transferiu em janeiro após rescisão com o Mancheste United.

O avançado é o melhor marcador da história da seleção, com 122 golos em 198 internacionalizações. Ronaldo está convocado para os próximos jogos da seleção e pode quebrar a marca das 200 internacionalizações.