João Neves chamado ao Campeonato da Europa de sub-21

"É um jogador de qualidade, que está num patamar de exigência muito grande e mostra que está à altura desse patamar a que está no Benfica. As suas prestações fizeram-no estar aqui nesta altura. Já o conhecemos há algum tempo, mas entendemos que estar é a altura certa para estar connosco", explica Rui Jorge.

O médio do Benfica, de 19 anos, salta uma etapa nas seleções nacionais, como também já aconteceu no clube.

João Neves é o nome em maior destaque na convocatória de Rui Jorge para a fase final do Campeonato da Europa de sub-21, que se realiza entre 21 de junho e 8 de julho, na Geórgia e na Roménia.

Rui Jorge chamou 25 jogadores para o Europeu, mas terá de cortar dois nomes. O treinador justifica o excesso nesta fase de preparação com as dúvidas sobre a condição física de alguns atletas e como precaução para alguma surpresa de última hora.

"Temos três jogadores - o Francisco Conceição, Afonso Sousa e o Fábio Vieira - que tiveram alguns problemas físicos nos últimos tempos. É um período complicado, porque há muitos jogadores a entrar de férias e não queremos, caso seja necessário recorrer a outro jogadores, chamá-los sem ritmo", observa o treinador.

Rui Jorge falou ainda da ausência de alguns nomes que poderiam nesta convocatória, como Gonçalo Inácio, António Silva, Vitinha, Gonçalo Ramos que estão na seleção principal, dizendo que esse facto, o de estarem com Roberto Martínez, é justificação suficiente para não contar com eles.

O selecionador esclareceu, por fim, que João Mário, do FC Porto, Tomás Esteves, do Siena, e Tiago Djaló, do Lille, não entram nas opções, devido a problemas físicos.

Portugal tenta, pela primeira vez, conquistar o título europeu de sub-21. Portugal integra o grupo A deste Europeu e vai jogar as três partidas em Tbilisi, na Geórgia, sendo que a estreia acontecerá a 21 de junho, diante da seleção local.

O segundo encontro, frente aos Países Baixos, é a 24 de junho. O terceiro desafio desta fase de grupos será diante da Bélgica, no dia 27 de junho. Todos os encontros serão disputados às 17h00..

Lista de convocados

Guarda-redes: Celton Biai, Meixedo Samuel Soares

Defesas: Penetra, Nuno Tavares, Tomás Araújo, André Amaro, Bernardo Vital, Tomás Tavares, Leonardo Lelo

Médios: Vasco Sousa, André Almeida, João Neves, David Costa, Fábio Vieira, Zé Carlos, Paulo Bernardo, Samuel Costa, Afonso Sousa, Tiago Dantas

Avançados: Fábio Silva, Francisco Conceição, Henrique Araújo, Pedro Neto e Vitinha.

Declarações de Rui Jorge na conferência de imprensa de anúncio da convocatória: