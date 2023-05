Objetivo de Portugal é chegar à última jornada do Mundial a sonhar com os "oitavos"

O objetivo da seleção nacional feminina é chegar à última jornada da fase de grupos do Mundial 2023 a depender só de si para passar aos oitavos de final.

Portugal partilha o grupo E com Estados Unidos, campeãs do mundo, e Países Baixos, vice-campeãs, além do Vietname. Contudo, no anúncio da convocatória final, esta terça-feira, o selecionador nacional, Francisco Neto, assinala que a atual geração "quebrou os impossíveis".

"A partir de agora, temos uma referência. Não é fácil, mas é possível fazer acontecer as coisas. Queremos chegar ao terceiro jogo a depender só de nós para lutar pelo apuramento. Se chegarmos lá já apurados seria maravilhoso, se assim não for [queremos ficar] a depender de nós. Temos sempre passado sempre a mensagem de chegar ao último dia de competição a depender só de nós", salienta o treinador.