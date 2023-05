Conheça as convocadas de Portugal para o Mundial feminino

O selecionador nacional divulgou, esta terça-feira, a lista de convocadas para o Mundial 2023, em que Portugal participará de forma inédita.

A lista tem apenas uma semi surpresa, com a ultrapassagem da média Ana Rute, do Sporting de Braga, à colega Vanessa Marques. As duas são presença habitual nas convocatórias de Francisco Neto, que costumam ser de 25 jogadoras. Face à obrigação de riscar dois nomes - a FIFA só permite convocatórias de 23 elementos, ao contrário do que aconteceu para o Mundial masculino -, o selecionador preteriu a "17" minhota e excluiu a vaga que, habitualmente, é dedicada a experiências.

Trata-se apenas de uma semi surpresa, no entanto, como referido, uma vez que Ana Rute ganhou o lugar a Vanessa Marques no Braga.

De resto, mantém-se o núcleo duro de Francisco Neto, conhecido por fazer muito poucas alterações - se alguma - nas convocatórias.

Ainda assim, o selecionador alerta que "tem sido cada vez mais difícil" elaborar convocatórias, devido à crescente qualidade: "Temos tido sempre muitas e cada vez mais discussões para fechar as listas finais."

O selecionador revelou, ainda, que mais duas jogadoras serão chamadas para integrar os trabalhos da equipa até ao Mundial.

"Faz sentido, em função do momento da época, da viagem e do tempo de adaptação, ter duas jogadoras connosco. Serão anunciadas durante a semana. Estarão connosco a fazer toda a preparação", explica.



Portugal partilha o grupo E com Estados Unidos, campeãs do mundo, Países Baixos, vice-campeãs, e Vietname. O Mundial realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.



Convocadas de Portugal:



Guarda-redes: Rute Costa (Benfica), Inês Pereira (Servette, Suíça), Patrícia Morais (Braga);



Defesas: Ana Seiça (Benfica), Carole Costa (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha, Espanha), Joana Marchão (Parma, Itália), Lúcia Alves (Benfica), Sílvia Rebelo (Benfica);

Médias: Ana Rute (SC Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad, Espanha), Dolores Silva (Braga), Fátima Pinto (Alavés), Kika Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante, Espanha);

Avançadas: Ana Borges (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Carolina Mendes (Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo).