Roberto Martínez sem problemas com João Mário. "Decisão natural"

Roberto Martínez esclarece que não teve, nem houve, qualquer problema com João Mário que motivasse a decisão, anunciada pelo jogador, de deixar a seleção nacional.

Questionado sobre se identificou algum sinal de descontentamento do médio no estágio de março, na primeira concentração da equipa com o novo treinador, Martínez responde que não, lembrando que o "ambiente foi muito bom, com ambiente positivo".

"A decisão dele não tem a ver com o que se passou no estágio de março. É normal que os jogadores não fiquem contentes por não jogar", refere, quando levantada a possibilidade de João Mário estar insatisfeito por não ser mais utilizado na seleção.

O treinador espanhol lamenta, revela que o nome do médio estava na lista de convocados, mas respeita a decisão tomada.

"É uma situação natural, fruto de uma decisão pessoal. O João Mário era parte desta convocatória, mas ele ligou para os nossos dirigentes. Eu ainda não falei com o João Mário. Falarei com ele para agradecer tudo o que fez pela seleção", diz Martínez, em conferência de imprensa, esta segunda-feira, após o anúncio da convocatória para os jogos com a Bósnia e com a Islândia.

"Temos de respeitar o João Mário, é um profissional exemplar. É uma decisão pessoal, que respeitamos. Guardámos as memórias do João Mário na seleção, campeão da Europa", acrescenta.