Roberto Martínez: "João Neves é um regalo para a vista"

"O João Neves é um regalo para a vista", diz Roberto Martínez, que explica por que é o médio do Benfica, de 19 anos, não tem lugar na convocatória da seleção principal.

O selecionador nacional é um admirador do futebol de João Neves - já o tinha revelado à Renascença, na Conferência Bola Branca -, mas explica que que é importante respeitar a sua evolução, de forma a não comprometer a sua afirmação.

João Neves terá tempo para chegar à seleção A, mas fica na expectativa para saber se faz parte dos planos de Rui Jorge para o Europeu sub-21. A convocatória será anunciada na quarta-feira.

A grande novidade na convocatória de Roberto Martínez, para os jogos de apuramento para o Euro 2024, com Bósnia e Islândia, é o defesa Toti Gomes, do Wolverhampton. O selecionador comentou a decisão de João Mário, considerando "natural" que o médio do Benfica tenha optado, aos 30 anos, por retirar-se da seleção nacional.